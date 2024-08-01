Обвиняемые в теракте 11 сентября в США признали вину, чтобы избежать смертной казни
Трое обвиняемых по делу о подготовке теракта в США 11 сентября 2001 заключили соглашения о признании вины, которые позволят им избежать смертной казни. Об этом сообщило Министерство обороны США.
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Оборонное ведомство сообщило, что уполномоченная по вопросам созыва военных комиссий Сьюзан Эскалье, заключила досудебные соглашения с Халидом Шейхом Мохаммедом, Валидом Мухаммедом Салихом Мубараком бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави.
Конкретные условия досудебных соглашений пока не доступны для общественности.
Информация о сделке появилась в письме прокуроров военного суда членам семьи 11 сентября.
Там говорится о том, что в обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых преступлениях, включая убийство 2976 человек.
Это письмо было подписано контр-адмиралом Аароном К. Рагом, главным прокурором военных комиссий, и тремя юристами из его команды.
В письме говорится о том, что мужчины могут подать свои прошения в открытом судебном заседании уже на следующей неделе.
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