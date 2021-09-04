"Поворотный момент". Байден поручил рассекретить документы о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден поручил рассекретить документы о расследовании терактов 11 сентября 2001 года. Жена одного из погибшего в терактах назвала это решение "поворотным моментом", передает The New York Times.

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Байден поручил генпрокурору Меррику Гарланду опубликовать документы в течение шести месяцев, при этом остается неясным, какие именно документы будут опубликованы.

Президент США назвал теракты 11 сентября 2001 года самой ужасной террористической атакой на Америку в истории и напомнил, что обещал обеспечить прозрачность в рассекречивании документов во время предвыборной гонки.

Журналисты же отмечают, что рассекречивания документов долгие годы добиваются некоторые семьи погибших и пострадавшие при атаках. Они предполагают, что в документах может быть информация о связях правительства Саудовской Аравии с террористами.

В 2019 году генпрокурор Уильям Барр ошеломил семьи погибших, когда отказался их рассекречивать, объяснив это "защитой нацбезопасности", пишут журналисты. В преддверии 20-й годовщины терактов некоторые семьи усилили давление на Байдена по вопросу рассекречивания.

Американка Терри Страда, чей муж Том Страда погиб во Всемирном торговом центре, заявила, что очень рада такому решению Байдена. "Мы слишком долго боролись с ФБР и разведывательным сообществом, но это похоже на настоящий поворотный момент", – сказала она.

11 сентября 2001 года террористы-смертники угнали четыре самолета: два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – в здание Пентагона, еще один упал в поле посреди Пенсильвании, вероятно, после борьбы пассажиров с захватчиками. Погибли 2977 мирных жителей, 24 пропали без вести.

Теракты 11 сентября стали одной из причин вторжения США в Афганистан для борьбы с террористической организацией Аль-Каида.

Миссия в Афганистане стала самой длительной войной в истории США. 31 августа 2021-го последний американский солдат покинул Кабул. Сейчас Афганистан почти полностью захвачен радикальным исламистским движением Талибан.

Марк Сировой

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