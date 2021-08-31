Конец почти 20-летней миссии. Последний самолет США покинул аэропорт Кабула

Последний американский самолет вылетел из аэропорта Кабула вчера в 15:29 по Киеву. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, сообщает ABC News.

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"Сегодняшний вывод войск означает как конец военного компонента эвакуации, так и конец почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после (терактов, - ред.) 11 сентября 2001 года", – сказал Маккензи в понедельник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские военные продолжают эвакуировать американцев до тех пор, пока это возможно.

"В пятницу один из лидеров Талибана выступил с публичным заявлением о том, что люди, которые хотят уехать после 31-го числа, смогут это сделать. Это не означает, что мы доверяем их словам, но существует огромное количество международных рычагов воздействия. И, конечно же, идет дискуссия о том, как может выглядеть наше дипломатическое присутствие в будущем", – сказала она.

Военные США и стран Европы эвакуировали из Афганистана не только своих сограждан, но и местных жителей, сотрудничавших с их странами. Сколько всего вывезено афганцев, неизвестно. Украина эвакуировала 133 беженца из Афганистана – 48 взрослых, 85 детей.

Irish Times сообщает, что всего более 122 000 человек были вывезены из Кабула по воздуху, начиная с 14 августа.

Также из Афганистана хотят уехать многие местные жители. Они несколько раз пытались попасть в американские военные самолеты в аэропорту Кабула, чтобы улететь из страны. Несколько человек погибли. Талибан считает, что они стали жертвами пропаганды.







Вадим Ребрина

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