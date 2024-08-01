Обвинувачені у теракті 11 вересня 2001 в США визнали провину, аби уникнути смертної кари
Троє обвинувачених у справі про підготовку теракту у США 11 вересня 2001 року уклали угоди про визнання провини, які дозволять їм уникнути смертної кари. Про це повідомило Міністерство оборони США.
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Оборонне відомство повідомило, що уповноважена з питань скликання військових комісій Сьюзан Ескальє, уклала досудові угоди з Халідом Шейхом Мохаммедом, Валідом Мухаммедом Саліхом Мубараком бін Атташем і Мустафою Ахмедом Адамом аль-Хавсаві.
Конкретні умови досудових угод наразі не є доступними для громадськості.
Інформація про угоду з’явилася в листі прокурорів військового суду до членів родини 11 вересня.
Там йдеться про те, що в обмін на скасування смертної кари як можливого покарання, ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними у всіх інкримінованих злочинах, включаючи вбивство 2976 людей.
Цей лист був підписаний контрадмірал Аароном К. Рагом, головним прокурором військових комісій, і трьома юристами з його команди.
У листі йдеться про те, що чоловіки можуть подати свої прохання у відкритому судовому засіданні вже наступного тижня.
- 11 вересня 2001 року терористи-смертники викрали чотири літаки: два з них скерували в башти Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один – у будівлю Пентагону, ще один упав у полі посеред Пенсільванії, ймовірно, після боротьби пасажирів із загарбниками. Загинуло 2977 мирних жителів, 24 зникли безвісти.
- Теракти 11 вересня стали однією з причин вторгнення США до Афганістану для боротьби з терористичною організацією Аль-Каїда.
- Місія в Афганістані стала найбільш тривалою війною в історії США. 31 серпня 2021-го останній американський солдат залишив Кабул. Зараз Афганістан майже повністю захоплений радикальним ісламістським рухом Талібан.
- 4 вересня 2021 року Байден доручив розсекретити документи про розслідування терактів 11 вересня 2001 року. Розсекречування документів упродовж довгих років вимагають деякі сім'ї загиблих і потерпілі під час атак. Вони припускають, що в документах може бути інформація про зв'язки уряду Саудівської Аравії з терористами.
- 14 вересня того ж року ФБР розсекретило документ про розслідування терактів 11 вересня 2001 року. Він містить інформацію про роботу ФБР з розслідування можливої матеріально-технічної підтримки, яку співробітник консульства Саудівської Аравії та нібито агент саудівської розвідки в Лос-Анджелесі надавали принаймні двом терористам, які захопили літаки 11 вересня 2001 року.