Обвинувачені у теракті 11 вересня 2001 в США визнали провину, аби уникнути смертної кари

11 вересня 2001 року терористи-смертники викрали чотири літаки та скоїли теракти у Нью-Йорку

Теракти 11 вересня 2001 в Нью-Йорку (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Троє обвинувачених у справі про підготовку теракту у США 11 вересня 2001 року уклали угоди про визнання провини, які дозволять їм уникнути смертної кари. Про це повідомило Міністерство оборони США.

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Оборонне відомство повідомило, що уповноважена з питань скликання військових комісій Сьюзан Ескальє, уклала досудові угоди з Халідом Шейхом Мохаммедом, Валідом Мухаммедом Саліхом Мубараком бін Атташем і Мустафою Ахмедом Адамом аль-Хавсаві.

Конкретні умови досудових угод наразі не є доступними для громадськості.

Теракти 11 вересня 2001 в Нью-Йорку (Фото: EPA/ JASON SZENES)

Інформація про угоду з’явилася в листі прокурорів військового суду до членів родини 11 вересня.

Там йдеться про те, що в обмін на скасування смертної кари як можливого покарання, ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними у всіх інкримінованих злочинах, включаючи вбивство 2976 людей.

Цей лист був підписаний контрадмірал Аароном К. Рагом, головним прокурором військових комісій, і трьома юристами з його команди.

У листі йдеться про те, що чоловіки можуть подати свої прохання у відкритому судовому засіданні вже наступного тижня.

Теракти 11 вересня 2001 в Нью-Йорку (Фото: EPA/ BETH A. KEISER)