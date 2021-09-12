Теракты 11 сентября. ФБР рассекретило первый документ после приказа Байдена

Федеральное бюро расследований США рассекретило документ о расследовании терактов 11 сентября 2001 года – это первый опубликованный документ после указа президента США Джо Байдена о рассекречивании. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что был рассекречен документ от 2016 года. Он содержит информацию о работе ФБР по расследованию предполагаемой материально-технической поддержки, которую сотрудник консульства Саудовской Аравии и якобы агент саудовской разведки в Лос-Анджелесе оказывали по крайней мере двум террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001-го.

В документе подробно описаны многочисленные связи и показания свидетелей, которые привлекли внимание ФБР к гражданину Саудовской Аравии Омару аль-Баюми. Он якобы был саудовским студентом в Лос-Анджелесе, однако ФБР подозревало его в работе на саудовскую разведку.

В документе ФБР говорится, что аль-Баюми помогал угонщикам с поездками, поиском жилья и финансированием.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне ранее заявило, что "приветствует обнародование" документов ФБР и "любое утверждение о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября является категорически ложным".

11 сентября 2001 года террористы-смертники угнали четыре самолета: два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один – в здание Пентагона, еще один упал в поле посреди Пенсильвании, вероятно, после борьбы пассажиров с захватчиками. Погибли 2977 мирных жителей, 24 пропали без вести.

Теракты 11 сентября стали одной из причин вторжения США в Афганистан для борьбы с террористической организацией Аль-Каида.

Миссия в Афганистане стала самой длительной войной в истории США. 31 августа 2021-го последний американский солдат покинул Кабул. Сейчас Афганистан почти полностью захвачен радикальным исламистским движением Талибан.

ассекречивания документов долгие годы добиваются некоторые семьи погибших и пострадавшие при атаках. Они предполагают, что в документах может быть информация о связях правительства Саудовской Аравии с террористами. 4 сентября Байден поручил рассекретить документы о расследовании терактов 11 сентября 2001 года . Р

Марк Сировой

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