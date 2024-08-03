Остін скасував угоди обвинувачених у терактах 11 вересня про співпрацю зі слідством
Очільник Пентагону Ллойд Остін ухвалив рішення скасувати угоди обвинувачених у терактах 11 вересня 2001 року про співпрацю зі слідством. Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів.
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У повідомленні зазначили, що 2 серпня Остін підписав меморандум, у якому зберігає за собою спеціальні повноваження укладати досудові угоди з обвинуваченими у справах щодо терактів 11 вересня.
Крім того, очільник оборонного відомства забрав у кураторки військового суду Пентагону Сюзан Ескальє повноваження укладати досудові угоди.
1 серпня Пентагон повідомив, що троє обвинувачених у справі про підготовку теракту у США 11 вересня 2001 року уклали угоди про визнання провини, які дозволять їм уникнути смертної кари.
Ескальє уклала досудові угоди з Халідом Шейхом Мохаммедом, Валідом Мухаммедом Саліхом Мубараком бін Атташем і Мустафою Ахмедом Адамом аль-Хавсаві.
- 11 вересня 2001 року терористи-смертники викрали чотири літаки: два з них скерували в башти Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один – у будівлю Пентагону, ще один упав у полі посеред Пенсильванії, ймовірно, після боротьби пасажирів із загарбниками.
- Унаслідок атаки загинули 2977 мирних жителів, 24 зникли безвісти. Теракти 11 вересня стали наймасовішими за кількістю жертв в історії.