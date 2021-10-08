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Острая коронарная недостаточность: названа предварительная причина смерти нардепа Полякова

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 10:33
Острая коронарная недостаточность: названа предварительная причина смерти нардепа Полякова - Фото
Антон Поляков (Фото из Facebook нардепа)

Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Антона Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", – сказано в сообщении.

Также сейчас следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Полякова в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, после этого пассажира начало тошнить в машине. 

Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.

  • В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.
  • В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.
Оксана Житнюк
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