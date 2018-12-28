Освобождение заложников: Геращенко раскритиковала позицию ОБСЕ

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россияне и их марионетки в ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования вопроса освобождения украинских заложников. Об этом в Facebook сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе. Россияне так и не дали никакого ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы омбудсмена Людмилы Денисовой", - отметила Геращенко.

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Она подчеркнула, что боевики продолжают выдвигать свои требования - списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове.

"В настоящее время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196. И это у них называется "обмен всех установленных на всех установленных", - сказала Геращенко.

Она добавила, что уже несколько лет Украине не дают ответа по содержанию в оккупированном Донецке и Луганске более 70 наших граждан.

"Обратилась с инициативой к ТКГ немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной группы по одному вопросу - освобождение заложников. Чтобы в присутствии Евгения Марчука, Мартина Сайдика и Бориса Грызлова пройтись по каждой фамилии во всем возможным спискам и таки разблокировать освобождение", - добавила Геращенко.

26 декабря Геращенко заявила, что Украина требует освобождения украинских заложников и политзаключенных до Рождества, 7 января 2019 года.