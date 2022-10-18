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Освобожденные из плена РФ украинки: Женщин били и издевались – и больше всего били женщины

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 18:46
Освобожденные из плена РФ украинки: Женщин били и издевались – и больше всего били женщины - Фото
Фото - Андрей Ермак/ Telegram

Освобожденные из российского плена украинки рассказали об избиениях и издевательствах в плену РФ – сравнили россиян с фашистами и утверждают, что особо жестокое отношения к женщинам было именно со стороны женщин. Видео опубликовало Радио Свобода.

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"Говорили, что Украина тебя не хочет, что ты никому не нужен. Над нами издевались, нас били. Они просто нелюди. Женщин били – и больше всего нас били женщины, их женщины", – прокомментировала одна из освобожденных украинок.

По ее словам, каждое утро и каждый вечер россияне выводили пленных женщин из камер для пересчета и всегда избивали при этом.

"Единственное, что на Валуйках (город под российским Белгородом. – Ред.) нас не били, но там морально издевались над нами", – сказала украинка.

Другая освобожденная из плена сказала: "Честно, это фашисты. Издевались, как могли. Теперь сами подумайте, кто эти люди. И люди ли они вообще".

Еще одна женщина рассказала о работе Красного Креста. По ее словам, в автобус, на котором ее перевозили, зашли два представителя МККК и раздали анкеты, однако потом дагестанцы, которые сопровождали автобус, "передернули затворы автоматов и сказали Красному Кресту срочно выходить". По словам украинки, представители Красного Креста "испугались и просто выскочили из автобуса", и больше пленные не видели кого-то либо из представителей организации.

  • Вчера Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные. 37 из них были эвакуированы с Азовстали.

Читайте также: Украина требует от Красного Креста решимости в получении доступа к украинским пленным

Оксана Житнюк
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