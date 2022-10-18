Украина требует от Красного Креста решимости в получении доступа к украинским пленным

Украина ожидает и требует от Международного комитета Красного Креста должной решительности в получении доступа к украинским пленным в Еленовке. Ведь именно для таких задач и была создана организация, отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленников", – написал он.

Ермак напомнил, что представители МККК не присоединились к поездке украинской делегации на контактную линию в Запорожской области.

"Война – это экзамен как для людей, так и для международных организаций. К сожалению, Красный Крест не просто терпит нарушение россиянами всех норм международного права, но и делает это молча", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что "Украина ожидает и требует от МККК должной решительности в получении доступа к украинским пленникам в Еленовке, ведь именно для таких задач и была создана организация".

Ермак согласился, что главным препятствием в прибытии миссии МККК в Еленовку является прежде всего "деструктивная и циничная" позиция РФ. "В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников", – отметил глава ОП.

13 октября Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны. Он отметил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями и у него есть обязательства.

Украина дала Красному Кресту три дня для отправки миссии в колонию в Еленовке.

14 октября Красный Крест потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".

Вадим Ребрина

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