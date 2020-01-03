Освобожденный украинец: ФСБ пускало ток. Но не так, как в кино

Спецборт с освобожденными украинцами (Фото: Офис президента)

Один из украинцев, освобожденных из плена российско-террористических войск, рассказал о том, как его пытали сотрудники Федеральной службы безопасности России, когда его удерживали в заключении на оккупированной территории. Фрагмент разговора опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Меня вначале избили при задержании – приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ - они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" - это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься", - рассказал украинец.

После того, как человек теряет сознание, продолжил рассказ освобожденный из плена, тюремщики его "освежают" – то есть обливают водой на морозе. Когда человек приходит в себя, пытка током продолжается.

"Конечно, так можно умереть на месте, боль непереносимая, казалось, ты не выдержишь. Фсбшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач заботливо проверяет и тебе дают "коктейль" - это вода с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, нюхнул, пришел в себя - и снова ток", - продолжает бывший узник российского ФСБ.

По его словам, смысл пыток состоит в том, что человек должен перестать владеть собой и понимать, что с ним происходит.

Освобожденный украинец рассказал о своем "деле": "Мы там работали с напарником, но по моему делу ФСБ пристегнуло еще 14 местных жителей, в том числе женщин. Мы реально работали сами, потому так долго и действовали, иначе слишком высокий риск. Но эти 14 по каким-то причинам попали на подвал и сознались, их тоже осудили со мной. Каково было такое перенести невинным людям, особенно женщинам, они прошли "конвейер" и сознались в том, чего не знали. Страшно слышать звуки тюрьмы, они прошли через ад. Если честно, мне очень помогала держаться мысль, что если останусь живым, смогу когда-нибудь туда вернуться. Я сейчас буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил".

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