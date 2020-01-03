Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео

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Террористы обвинили его в "бандитизме и организованной преступности" из-за публикаций на сайте Радио Свобода

Освобожденный из плена боевиков террористической организации ДНР преподаватель философии Олег Галазюк рассказал в интервью Радио Свобода, за что его держали в подвале в Торезе.

Галазюк - преподаватель Торезского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента, кандидат философских наук. Также он является автором "Писем из оккупированного Донбасса" на Радио Свобода.

По словам Галазюка, боевики схватили его в августе 2017 года на выезде из оккупированного Тореза. Преподавателя не пытали, так как, по его словам, среди боевиков оказались его бывшие студенты. К тому же он публиковал свои статьи открыто, поэтому не было необходимости выпытывать у него какую-либо информацию.

Галазюк сообщил, что террористы обвинили его в "бандитизме и организованной преступности" из-за публикаций на сайте Радио Свобода.

"Моя преступность состояла в том, что очевидные для всего мира вещи, такие как то, что это оккупированные территории, согласно украинскому законодательству. Это приравнивалось к разжиганию национальной вражды и экстремизму", - сказал Галазюк.

Также бывший заложник рассказал, что в подвале, где его удерживали, ежедневно по два раза включали гимн РФ, который он заглушал, исполняя гимн Украины.

9 декабря на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Теги: боевики, днр, обмен, Олег Галазюк
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