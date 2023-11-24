UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

От 20 000 до 120 000 грн. ВСУ назвали зарплаты военных в "учебке" и на фронте

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 09:47
От 20 000 до 120 000 грн. ВСУ назвали зарплаты военных в
Бойцы ВСУ (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

Бойцы Вооруженных Сил Украины получают от 20 000 гривен в месяц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

По его словам, денежное обеспечение военнослужащих зависит от задач, которые на них возложены.
Он отметил, что минимальная ставка — 20 000 грн в месяц во время обучения. 
Фитьо заявил, что когда солдаты приезжают на передовую, то получают зарплату, которая предусмотрена для зоны боевых действий — от 20 000 до 120 000 грн в месяц. 

Доплаты военным на период военного положения предусматривают:

— ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т. е. без участия парламента);

— дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

— ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

Читайте также: В законопроекте о доплатах военным – изменения: увеличивают вознаграждение раненым

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУвойназарплатысухопутные войска

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 