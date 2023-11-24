От 20 000 до 120 000 грн. ВСУ назвали зарплаты военных в "учебке" и на фронте

Бойцы Вооруженных Сил Украины получают от 20 000 гривен в месяц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, денежное обеспечение военнослужащих зависит от задач, которые на них возложены.

Он отметил, что минимальная ставка — 20 000 грн в месяц во время обучения.

Фитьо заявил, что когда солдаты приезжают на передовую, то получают зарплату, которая предусмотрена для зоны боевых действий — от 20 000 до 120 000 грн в месяц.

Доплаты военным на период военного положения предусматривают:

— ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т. е. без участия парламента);

— дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

— ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.

Его раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства.

Законопроект №9342 должен урегулировать эту ситуацию, но по сути он не возвращает 30 000 грн военным в тылу.

Читайте также: В законопроекте о доплатах военным – изменения: увеличивают вознаграждение раненым

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.