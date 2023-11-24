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Від 20 000 до 120 000 грн. ЗСУ назвали зарплати військових в "учебці" та на фронті

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 09:47
Від 20 000 до 120 000 грн. ЗСУ назвали зарплати військових в
Бійці ЗСУ (Фото: 47 ОМБр/Facebook)

Бійці Збройних Сил України одержують від 20 000 гривень на місяць. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

За його словами, грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені.
Він зазначив, що мінімальна ставка – 20 000 грн на місяць під час навчання.
Фітьо заявив, що коли солдати приїжджають на передову, то одержують зарплату, яка передбачена для зони бойових дій — від 20 000 до 120 000 грн на місяць.

Доплати військовим на період воєнного стану передбачають:

— щомісячну додаткову винагороду військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);

— додаткову винагороду у розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

— щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Читайте також: У законопроєкті про доплати військовим – зміни: збільшують винагороду пораненим

Дмитро Гриниченко
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