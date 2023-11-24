Від 20 000 до 120 000 грн. ЗСУ назвали зарплати військових в "учебці" та на фронті

Бійці Збройних Сил України одержують від 20 000 гривень на місяць. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

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За його словами, грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені.

Він зазначив, що мінімальна ставка – 20 000 грн на місяць під час навчання.

Фітьо заявив, що коли солдати приїжджають на передову, то одержують зарплату, яка передбачена для зони бойових дій — від 20 000 до 120 000 грн на місяць.

Доплати військовим на період воєнного стану передбачають:

— щомісячну додаткову винагороду військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);

— додаткову винагороду у розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

— щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у тилу у розмірі 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набув чинності.

Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави.

Законопроєкт №9342 має врегулювати цю ситуацію, але, по суті, він не повертає 30 000 грн військовим у тилу.

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