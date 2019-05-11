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11.05.2019, 10:09

От России в Донбассе страдают даже русскоязычные - Волкер

От России в Донбассе страдают даже русскоязычные - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Местные жители подтвердили LIGA.net, что выжить сейчас "очень сложно" в оккупации

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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил страну-агрессора Россию в ухудшении ситуации во временно оккупированном Донбассе. Об этом он сообщил у себя Twitter.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники России ухудшили жизнь людей в Донбассе, в том числе тех, кто говорит на русском языке, о которых, как утверждают, они заботятся", - отметил Волкер.

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Он подчеркнул, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс назад под контроль Украины.

Местные жители в оккупации жалуются на низкий уровень жизни. "Производство не работает, все стоит. Выжить очень сложно, особенно одиноким. Пенсия – копейки, а цены московские, на нас зарабатывают силовики (боевики, - ред.)", - отметила сегодня LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

1 мая Волкер заявил, что если избранный президент Владимир Зеленский откажется от части территорий Донбасса в пользу России ради урегулирования, отношение украинцев к нему очень быстро станет отрицательным.

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Теги: Курт Волкер, Россия, Донбасс, русскоязычные
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