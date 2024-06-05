4 июня на Полтавщине вспыхнул промышленный объект после удара российских дронов – фото

Фото: ГСЧС

Во вторник, 4 июня, в результате попадания российских беспилотников по Полтавщине произошел пожар на промышленном объекте, травмирован человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Общая площадь возгорания составила около 800 квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать пожар.

Из-за удара травмирован один человек, пишет ГСЧС.

Ведомство добавляет фото ликвидации пламени:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Утром 5 июня командующий Воздушными силами сообщил, что ночью защитники сбили 22 из 27 российских дронов-камикадзе типа Shahed в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Читайте также: Украина готова к 60 истребителям F-16, но со 120 могут быть проблемы – аналитик Криволап