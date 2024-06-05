4 июня на Полтавщине вспыхнул промышленный объект после удара российских дронов – фото
Во вторник, 4 июня, в результате попадания российских беспилотников по Полтавщине произошел пожар на промышленном объекте, травмирован человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Общая площадь возгорания составила около 800 квадратных метров – спасателям удалось ликвидировать пожар.
Из-за удара травмирован один человек, пишет ГСЧС.
Ведомство добавляет фото ликвидации пламени:
- Утром 5 июня командующий Воздушными силами сообщил, что ночью защитники сбили 22 из 27 российских дронов-камикадзе типа Shahed в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
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