На Полтавщині горів промисловий об'єкт після удару російських дронів, пожежу згасили – фото

Фото: ДСНС

У вівторок, 4 червня, через влучання російських безпілотників по Полтавщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, травмовано людину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Загальна площа загоряння склала близько 800 метрів квадратних – рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Через удар травмовано одну людину, зазначає ДСНС.

Відомство додає фото з ліквідації полум'я:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вранці 5 червня командувач Повітряних сил повідомив, що вночі захисники збили 22 з 27 російських дронів-камікадзе типу Shahed у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях.

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