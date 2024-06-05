На Полтавщині горів промисловий об'єкт після удару російських дронів, пожежу згасили – фото
У вівторок, 4 червня, через влучання російських безпілотників по Полтавщині сталася пожежа на промисловому об'єкті, травмовано людину. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Загальна площа загоряння склала близько 800 метрів квадратних – рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Через удар травмовано одну людину, зазначає ДСНС.
Відомство додає фото з ліквідації полум'я:
- Вранці 5 червня командувач Повітряних сил повідомив, що вночі захисники збили 22 з 27 російських дронів-камікадзе типу Shahed у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях.
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