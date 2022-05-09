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Отбили восемь атак и ликвидировали 250 оккупантов. ВСУ подвели итоги 9 мая на востоке

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 21:53
Отбили восемь атак и ликвидировали 250 оккупантов. ВСУ подвели итоги 9 мая на востоке - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 9 мая, украинские военнослужащие отбили восемь атак войск российских оккупантов, а также уничтожали технику и личный состав российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группа "Восток".

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В результате боев было уничтожено:

→ личного состава – до 250;

 → танки – 13;

→ БТР – 1;

→ БМП – 10;

 → САУ – 1;

 → минометы – 2;

→ АТТ – 6;

→ БПЛА – 1.

  • Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

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Яна Катасонова
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ВСУ война
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