Отбили восемь атак и ликвидировали 250 оккупантов. ВСУ подвели итоги 9 мая на востоке
09.05.2022, 21:53
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Сегодня, 9 мая, украинские военнослужащие отбили восемь атак войск российских оккупантов, а также уничтожали технику и личный состав российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группа "Восток".
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В результате боев было уничтожено:
→ личного состава – до 250;
→ танки – 13;
→ БТР – 1;
→ БМП – 10;
→ САУ – 1;
→ минометы – 2;
→ АТТ – 6;
→ БПЛА – 1.
- Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.
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