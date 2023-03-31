"Отчаянные попытки Путина". США ввели санкции против посредника между Россией и КНДР

США ввели санкции против гражданина Словакии, который, как утверждают в Штатах, пытался содействовать заключению сделок между Северной Кореей и Россией о поставках оружия оккупантам для ведения войны против Украины. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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30 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытку прямо или косвенно импортировать/экспортировать/реэкспортировать в/из КНДР любое оружие или связанные с ним материалы.

В Минфине США утверждают, что в период с конца 2022-го до начала 2023-го Мкртычев работал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для России в обмен на материалы, начиная от коммерческих самолетов, сырья и товаров для отправки в КНДР.

На переговорах Мкртычева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая финансовые платежи и бартерные сделки, сообщают в Минфине Штатов.

В ведомстве заявили, переговоры Мкртычева с официальными лицами РФ показали, что необходимые приготовления России к предложенной сделке завершены, и страна-агрессор готова получать материалы из КНДР и передавать их. Мкртычев также предоставил официальным лицам КНДР информацию от российских официальных лиц, вероятно, связанную с его попытками получить военную технику для России из Северной Кореи.

В Минфине США отмечают, что Мкртычев работал с гражданином РФ над поиском коммерческого самолета, подходящего для поставок в КНДР.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 9000 единиц тяжелой военной техники, и отчасти благодаря многосторонним санкциям и экспортному контролю российский диктатор Владимир Путин "все более отчаянно пытается их заменить".

"Схемы, подобные оружейной сделке, которую преследует этот человек, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней инстанции, таким как Иран и КНДР", – заявила Йеллен.

Сегодня представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Штатов появилась новая информация: Путин, скорее всего, отправит в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы для ведения захватнической войны РФ против Украины.

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Оксана Житнюк

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