"Отчаянные попытки Путина". США ввели санкции против посредника между Россией и КНДР
США ввели санкции против гражданина Словакии, который, как утверждают в Штатах, пытался содействовать заключению сделок между Северной Кореей и Россией о поставках оружия оккупантам для ведения войны против Украины. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
30 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытку прямо или косвенно импортировать/экспортировать/реэкспортировать в/из КНДР любое оружие или связанные с ним материалы.
В Минфине США утверждают, что в период с конца 2022-го до начала 2023-го Мкртычев работал с официальными лицами КНДР, чтобы получить более 20 видов оружия и боеприпасов для России в обмен на материалы, начиная от коммерческих самолетов, сырья и товаров для отправки в КНДР.
На переговорах Мкртычева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая финансовые платежи и бартерные сделки, сообщают в Минфине Штатов.
В ведомстве заявили, переговоры Мкртычева с официальными лицами РФ показали, что необходимые приготовления России к предложенной сделке завершены, и страна-агрессор готова получать материалы из КНДР и передавать их. Мкртычев также предоставил официальным лицам КНДР информацию от российских официальных лиц, вероятно, связанную с его попытками получить военную технику для России из Северной Кореи.
В Минфине США отмечают, что Мкртычев работал с гражданином РФ над поиском коммерческого самолета, подходящего для поставок в КНДР.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 9000 единиц тяжелой военной техники, и отчасти благодаря многосторонним санкциям и экспортному контролю российский диктатор Владимир Путин "все более отчаянно пытается их заменить".
"Схемы, подобные оружейной сделке, которую преследует этот человек, показывают, что Путин обращается к поставщикам последней инстанции, таким как Иран и КНДР", – заявила Йеллен.
- Сегодня представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Штатов появилась новая информация: Путин, скорее всего, отправит в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы для ведения захватнической войны РФ против Украины.
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