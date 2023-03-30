Путин хочет отправить в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы – Белый дом
Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, отправит в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы для ведения захватнической войны РФ против Украины. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает Politico.
Кирби заявил, что Россия стремится приобрести больше боеприпасов у Северной Кореи, чтобы поддержать свою войну против Украины.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военным операциям России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести у Северной Кореи дополнительные боеприпасы", – сказал он.
- В конце декабря 2022-го агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что террористическая организация Группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи. В конце января 2023-го генсек НАТО Столтенберг официально подтвердил, что КНДР поставила ракеты "вагнеровцам".
- На прошлой неделе представитель ГУР Скибицкий, комментируя возможные поставки вооружения из КНДР для России, сказал, что "есть много информации, например, о боеприпасах, но она нуждается в проверке". Он подчеркнул, что поставка сотни или тысячи единиц боеприпасов – это "не так критично".
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