Путин хочет отправить в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы – Белый дом

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, отправит в Северную Корею продовольствие в обмен на боеприпасы для ведения захватнической войны РФ против Украины. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает Politico.

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Кирби заявил, что Россия стремится приобрести больше боеприпасов у Северной Кореи, чтобы поддержать свою войну против Украины.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военным операциям России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести у Северной Кореи дополнительные боеприпасы", – сказал он.

В конце декабря 2022-го агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что террористическая организация Группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи. В конце января 2023-го генсек НАТО Столтенберг официально подтвердил, что КНДР поставила ракеты "вагнеровцам".

На прошлой неделе представитель ГУР Скибицкий, комментируя возможные поставки вооружения из КНДР для России, сказал, что "есть много информации, например, о боеприпасах, но она нуждается в проверке". Он подчеркнул, что поставка сотни или тысячи единиц боеприпасов – это "не так критично".

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Оксана Житнюк

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