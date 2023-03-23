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Пока нет данных, что Китай поставляет России оружие, в отличие от Ирана – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 10:10
Пока нет данных, что Китай поставляет России оружие, в отличие от Ирана – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот)
Пока неизвестно, оказывает ли Китай России военную помощь, однако это продолжает делать Иран. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По словам Скибицкого, у украинской разведки нет данных о том, принял ли Китай решение о военной помощи России.

Он говорит, что "это может зависеть от результатов визита Си Цзиньпина", однако в настоящее время официальная позиция Пекина заключается в том, что никакого вооружения, к тому же тяжелого, России поставляться не будет.

Относительно Ирана, по данным ГУР, кроме тысячи дронов-камикадзе Shahed страна уже поставила России отдельные комплектующие для изготовления боеприпасов. В перспективе РФ "имеет планы и надежду" закупить боеприпасы 122 мм и 152 мм, а также боеприпасы для стрелкового вооружения.

Однако, заявил Скибицкий, "они бы хотели и другое".

"Например, баллистические ракеты, но это будет зависеть от решения Ирана, согласится ли он поставлять их России. Ведь все международное сообщество будет знать, чье это будет вооружение, если оно поступит", – сказал он.

Кроме того, добавил Скибицкий, после ордера на арест российского диктатора Владимира Путина теперь это будет трактоваться как помощь военному преступнику.

Заместитель Кирилла Буданова также рассказал, какая в России ситуация с иранскими дронами-камикадзе. По его словам, у россиян, вероятно, осталось еще около 200 единиц "шахедов" из партий, которые они получили в конце прошлого года и в начале этого.

"На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они попытаются наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", – сказал Скибицкий, отвечая на вопрос, сколько россияне уже физически получили из 1750 законтрактованных беспилотников.

Что касается Северной Кореи, Скибицкий утверждает, что "есть много информации, например о боеприпасах, но она нуждается в проверке".

"Однако следует понимать, что для такого количества войск, которое есть в России, поставка сотни или тысячи единиц боеприпасов – это не так критично и не говорит о значительной поддержке", – подытожил он.

  • 11 марта 2023 года постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о завершении заключения контракта с Россией на закупку истребителей Су-35.
  • 16 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что глава КНР Си Цзиньпин понял, что Россия и Иран – это "ось идиотов", а потому Китай не будет поставлять вооружение РФ, как это делает Тегеран.

Читайте также: Турецкая компания помогала Ирану с производством дронов и попала под санкции США

Мілана Головань
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