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Иран по Каспию передал России 100 млн патронов, 300 000 снарядов и другие боеприпасы – Sky

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 11:27
Иран по Каспию передал России 100 млн патронов, 300 000 снарядов и другие боеприпасы – Sky - Фото
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA-EFE/SUPREME LEADER OFFICE)

Иран тайно якобы поставил большое количество патронов, снарядов к ствольной артиллерии, реактивных снарядов и минометных мин в Россию для войны против Украины, и планирует отправить еще. Об этом сообщил британскому ресурсу Sky News источник в силовых структурах.

"Москва заплатила за боеприпасы наличными", – говорится в статье.

Собеседник издания утверждает, что в январе 2023 года из иранского порта "Амирабад" в Россию через Каспийское море вышли два грузовых судна под российским флагом – "Муса Джалиль" и "Бегей".

На бортах якобы было около 100 млн патронов калибров 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, и около 300 000 "снарядов".

Источник уточняет, что в эти 300 000 входили ВОГи, 107-мм противотанковые реактивные снаряды, мины 60 мм, 81 мм и 120 мм, артиллерийские/реактивные снаряды 130 мм, 122 мм и 152 мм, а также бронебойные снаряды 115-мм и 125-мм.

Кроме того, добавил источник, в Россию перевезли около 10 000 бронежилетов и касок.

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Источник сообщил, что одно из них покинуло Иран примерно 10 января, а другое — примерно 12 января. По данным инсайдера, на обоих суднах находилось около 200 транспортных контейнеров с оружием (источник указал, что уверены в своей оценке количества перевозимых боеприпасов).

Оба транспортных судна на пару дней останавливались у берегов Туркменистана, причина этого неизвестна. Затем оба пересекли море и 27 января прибыли в Астрахань, где оставались в порту несколько дней, прежде чем покинуть его 3 февраля.

Между тем, отмечает издание, "источник в службе безопасности не подтвердил название порта в Иране, из которого вышли два судна, и в какой порт в России они прибыли", но подтвердил, что они следовали в Россию через Каспийское море.

Sky News пишет, что им не удалось верифицировать объемы предполагаемой военной помощи Ирана России: "Один эксперт предупредил, что объемы кажутся большими".

"Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции против нее, игнорируя санкции против Ирана", – подытожил собеседник.

Независимо проверить, что перевозили суда, не представляется возможным, указывают в Sky News.

Євген Пилипенко
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Иран военная помощь война ось зла
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