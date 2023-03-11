UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран объявил о заключении контракта с Россией: покупает истребители Су-35

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 21:48
Иран объявил о заключении контракта с Россией: покупает истребители Су-35 - Фото
Су-35 (Фото - mil.ru)

Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о завершении заключения контракта с Россией на закупку истребителей Су-35. Об этом сообщает иранское издание IRIB.

В сообщении сказано, что истребители Су-35 технически приемлемы для страны, а после октября 2020 года и снятия ограничений с Ирана на закупку обычных вооружений на основании резолюции №2231 ООН контракт на их покупку был завершен. 

В Иране заявили, что российские Су-35 – это "одни из самых мощных истребителей поколения 4+ в мире".

О количестве Су-35, которые Иран получит от РФ, не сообщается, но в декабре 2022 года источники в западных разведслужбах информировали, что речь может идти о 24 самолетах. Они, возможно, были изготовлены по аннулированному контракту с Египтом.

  • В начале августа 2022 года вашингтонский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран, возможно, передал России дроны-камикадзе в расчете на получение взамен российских истребителей Су-35. 
  • 15 января 2023-го иранское СМИ сообщило, что Россия обязалась поставить Ирану истребители Су-35, а также оборонные системы, ракеты и вертолеты. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран самолет истребитель су-35
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 