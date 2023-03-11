Иран объявил о заключении контракта с Россией: покупает истребители Су-35

Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о завершении заключения контракта с Россией на закупку истребителей Су-35. Об этом сообщает иранское издание IRIB.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении сказано, что истребители Су-35 технически приемлемы для страны, а после октября 2020 года и снятия ограничений с Ирана на закупку обычных вооружений на основании резолюции №2231 ООН контракт на их покупку был завершен.

В Иране заявили, что российские Су-35 – это "одни из самых мощных истребителей поколения 4+ в мире".

О количестве Су-35, которые Иран получит от РФ, не сообщается, но в декабре 2022 года источники в западных разведслужбах информировали, что речь может идти о 24 самолетах. Они, возможно, были изготовлены по аннулированному контракту с Египтом.

В начале августа 2022 года вашингтонский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран, возможно, передал России дроны-камикадзе в расчете на получение взамен российских истребителей Су-35.

15 января 2023-го иранское СМИ сообщило, что Россия обязалась поставить Ирану истребители Су-35, а также оборонные системы, ракеты и вертолеты.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.