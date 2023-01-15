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Иран подтвердил, что ожидает поставку истребителей Су-35 от России

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 23:45
Иран подтвердил, что ожидает поставку истребителей Су-35 от России - Фото
Су-35 (Фото - mil.ru)

Россия обязалась поставить Ирану истребители Су-35, а также оборонные системы, ракеты и вертолеты. Об этом со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщает Deutsche Welle.

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Шахрияр Хейдари, члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, сообщил Tasnim, что Иран направил России заказы на оборонные системы, ракеты и вертолеты.

"Большая часть этих вооружений скоро поступит в страну", – сказал он. 

Агентство также сообщает, что несколько многоцелевых истребителей Су-35 должны поступить в распоряжение Ирана примерно 21 марта.

В начале декабря 2022 года США заявили, что встревожены "полномасштабным" оборонным партнерством России и Ирана. 

9 января 2023 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продажа Ираном дронов-камикадзе, которые Россия использует для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях

  • В начале августа 2022 года вашингтонский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран, возможно, передал России дроны-камикадзе в расчете на получение взамен российских истребителей Су-35. 
  • 25 декабря источники в западных разведслужбах сообщили, что Россия готовится  в ближайшем будущем передать Ирану истребители Су-35, которые, возможно,  были изготовлены по аннулированному контракту с Египтом.

Сергій Бережний
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Иран истребители Ближний Восток су-35 дроны-камикадзе
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