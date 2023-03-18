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В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 12:46
В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Сегодня, 18 марта, в Северной Корее заявили, что у них за один день 800 000 добровольцев готовы воевать против США. Об этом сообщает государственное издание КНДР Rodong.

Согласно сообщению, только в пятницу, 17 марта, около 800 000 студентов и рабочих по всей стране выразили желание записаться или повторно поступить на военную службу, чтобы противостоять Соединенным Штатам.

В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото

"Растущий энтузиазм молодежи идти в армию – это демонстрация непоколебимой воли молодого поколения к беспощадному истреблению маньяков войны, делающих последние попытки уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну, а также к совершению великого дела национального воссоединения", – говорится в статье.

В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото

Сообщение о северокорейских добровольцах появилось после того, как 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 в ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.

В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото

В Северной Корее заявили, что воевать с США вызвались 800 000 добровольцев за день – фото

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Наталія Медведєва
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ким чен ын кндр северная корея
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