Отец Илона Маска прилетел в Москву для участия в форуме идеолога "русского мира"

Эррол Маск повторил несколько кремлевских тезисов, в частности о "биолабораториях" в Украине и необходимости "защиты русскоязычного населения"

Эррол Маск (Фото: Facebook миллиардера)

Южноафриканский миллиардер Эррол Маск, отец Илона, бывшего специального госслужащего при администрации Дональда Трампа, прибыл в Москву. По данным российских пропагандистов, он планирует принять участие в форуме, организованном главным идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

Форум, получивший название "Будущее-2050", проходит при поддержке православного бизнесмена Константина Малафеева, известного своей финансовой помощью для проектов, пропагандирующих радикальные антизападные и антидемократические идеи.

О визите Эррола Маска 7 июня сообщили пропагандистские медиа Царьград и РЕН ТВ. Во время общения с журналистами Маск старший снова выразил поддержку диктатору Владимиру Путину, повторив несколько кремлевских тезисов, в частности о "биолабораториях" в Украине и необходимости "защиты русскоязычного населения".

На форуме будут обсуждаться следующие темы: "Борьба за души и умы. Идеология суверенной России", "Русский космос. Гонки за Марс", "Цифровой суверенитет. Искусственный интеллект на службе России", "Патриотическое воспитание. Образ героя нашего времени" и "Войны будущего".

Среди приглашенных спикеров, кроме Маска старшего, есть российский министр иностранных дел Сергей Лавров, топ-пропагандистка с "Первого канала" Екатерина Андреева и ряд пропагандистов из западных стран.

СПРАВКА Александр Дугин – главный идеолог "русского мира", открытый сторонник вооруженной агрессии России против Украины, оккупации Крыма и политики путинского режима. С 2012 регулярно призывает к уничтожению украинской государственности и войны против Украины, сыграл роль в пророссийских протестах 2014 года.



Руководит Институтом Царьграда и создал "Международное евразийское движение", имеющее филиалы в 29 странах. Продвигает идею создания евразийской сверхдержавы на основе союза с постсоветскими странами. Связанный с праворадикалами ЕС и США, в западных СМИ известен как "серый кардинал" Путина.



В марте 2025 года в эфире радио "Спутник" призвал ударить по Киеву, Харькову и Одессе баллистической ракетой "Орешник" и "уничтожить все и всех". Александр Дугин – главный идеолог "русского мира", открытый сторонник вооруженной агрессии России против Украины, оккупации Крыма и политики путинского режима. С 2012 регулярно призывает к уничтожению украинской государственности и войны против Украины, сыграл роль в пророссийских протестах 2014 года.Руководит Институтом Царьграда и создал "Международное евразийское движение", имеющее филиалы в 29 странах. Продвигает идею создания евразийской сверхдержавы на основе союза с постсоветскими странами. Связанный с праворадикалами ЕС и США, в западных СМИ известен как "серый кардинал" Путина.В марте 2025 года в эфире радио "Спутник" призвал ударить по Киеву, Харькову и Одессе баллистической ракетой "Орешник" и "уничтожить все и всех".