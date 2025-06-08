Батько Ілона Маска прилетів до Москви для участі у форумі ідеолога "русского мира"

Еррол Маск повторив кілька кремлівських тез, зокрема про "біолабораторії" в Україні та необхідність "захисту російськомовного населення"

Еррол Маск (Фото: Facebook мільярдера)

Південноафриканський мільярдер Еррол Маск, батько Ілона, колишнього спеціального держслужбовця при адміністрації Дональда Трампа, прибув до Москви. За повідомленнями російських пропагандистів, він планує взяти участь у форумі, організованому головним ідеологом "русского мира" Олександром Дугіним.

Форум, який отримав назву "Майбутнє-2050", проходить за підтримки православного бізнесмена Костянтина Малафеєва, відомого своєю фінансовою допомогою для проєктів, що пропагують радикальні антизахідні та антидемократичні ідеї.

Про візит Еррола Маска 7 червня повідомили пропагандистські медіа Царьград і РЕН ТВ. Під час спілкування з журналістами Маск старший знову висловив підтримку диктатору Володимиру Путіну, повторивши декілька кремлівських тез, зокрема про "біолабораторії" в Україні та необхідність "захисту російськомовного населення".

На форумі обговорюватимуться такі теми: "Боротьба за душі та розуми. Ідеологія суверенної Росії", "Російський космос. Перегони за Марс", "Цифровий суверенітет. Штучний інтелект на службі Росії", "Патріотичне виховання. Образ героя нашого часу" та "Війни майбутнього. Гейміфікація війни".

Серед запрошених спікерів, окрім Маска старшого, є російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, топпропагандистка з "Першого каналу" Катерина Андрєєва та низка пропагандистів із західних країн.

ДОВІДКА Олександр Дугін – головний ідеолог "русского мира", відкритий прихильник збройної агресії Росії проти України, окупації Криму та політики путінського режиму. З 2012 року регулярно закликає до знищення української державності та війни проти України, відіграв роль у проросійських протестах 2014 року.



Керує Інститутом Царьграда та створив "Міжнародне євразійський рух", що має філії у 29 країнах. Просуває ідею створення євразійської наддержави на основі союзу з пострадянськими країнами. Пов’язаний із праворадикалами ЄС і США, у західних ЗМІ відомий як "сірий кардинал" Путіна.



У березні 2025 року в ефірі радіо "Спутник" закликав ударити по Києву, Харкову та Одесі балістичною ракетою "Орешник" і "знищити все й усіх". Олександр Дугін – головний ідеолог "русского мира", відкритий прихильник збройної агресії Росії проти України, окупації Криму та політики путінського режиму. З 2012 року регулярно закликає до знищення української державності та війни проти України, відіграв роль у проросійських протестах 2014 року.Керує Інститутом Царьграда та створив "Міжнародне євразійський рух", що має філії у 29 країнах. Просуває ідею створення євразійської наддержави на основі союзу з пострадянськими країнами. Пов’язаний із праворадикалами ЄС і США, у західних ЗМІ відомий як "сірий кардинал" Путіна.У березні 2025 року в ефірі радіо "Спутник" закликав ударити по Києву, Харкову та Одесі балістичною ракетою "Орешник" і "знищити все й усіх".