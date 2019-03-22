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22.03.2019, 14:00

Отец Павла Гриба: Это смертный приговор

Отец Павла Гриба: Это смертный приговор - Фото
Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Павлу Грибу необходима срочная операция, приговор убьет его, убежден отец украинского политзаключенного

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Отец Павла Гриба, бывший сотрудник ГПСУ Игорь Гриб в эфире канала 112 назвал приговор сыну смертным.

"Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок (шесть лет - ред.) – это автоматически вынос смертного приговора", - добавил он.

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Комментируя информацию о голодовке Павла, его отец сказал, что ее объявление ускорит смерть: "Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три – не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет".

Игорь Гриб добавил, что российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции сыну, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.

Сегодня, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор, напомнило министерство.

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Теги: Павел Гриб, Игорь Гриб, голодовка
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