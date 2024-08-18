Отключения света возвращаются: в понедельник вечером будет одна очередь

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В понедельник, 19 августа, будут применяться графики ограничения электричества – вечером четыре часа будет работать одна очередь отключений. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что 19 августа одна очередь отключений будет применяться с 17:00 до 21:00 .

В остальные часы ограничения не прогнозируются.

Причиной ограничений является рост потребления электричества из-за жары, отмечает Укрэнерго.

Председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе Украину "ждет новое испытание жарой".

По его словам, из-за роста потребления вернется дефицит в энергосистеме: на этой неделе компания фиксировала его только вечером, но на следующей он будет ощущаться на протяжении всех суток.

Кудрицкий отметил, что экономное потребление будет "чрезвычайно важным для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с малейшим дискомфортом для всех потребителей".

СПРАВКА. Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, две – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Отмена графиков отключений электричества началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней подряд. 8 августа из-за российских атак и повышения температуры Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продолжались с 17:00 до 22:00. В течение следующих дней ограничений снова не было.

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