Відключення світла повертаються: у понеділок ввечері буде одна черга

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У понеділок, 19 серпня, будуть застосовуватися графіки обмеження електрики – ввечері чотири години працюватиме одна черга відключень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсується, що 19 серпня одна черга відключень буде застосовуватися з 17:00 до 21:00.

В інші години обмеження не прогнозуються.

Причиною обмежень є зростання споживання електрики через спеку, зазначає Укренерго.

Голова правління НЕК Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня на Україну "чекає нове випробування спекою".

За його словами, через зростання споживання повернеться дефіцит в енергосистемі: цього тижня компанія фіксувала його лише ввечері, але наступного він відчуватиметься впродовж усієї доби.

Кудрицький зауважив, що ощадливе споживання буде "надзвичайно важливим для того, щоб пройти період із понеділка до п’ятниці з найменшим дискомфортом для всіх споживачів".

ДОВІДКА. Черга – група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Скасування графіків відключень електрики почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу – вони тривали з 17:00 до 22:00. Впродовж наступних днів обмежень знову не було.

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