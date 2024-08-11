Без відключень світла можна обійтися до середини жовтня за двох умов – ДТЕК

Ситуація в енергосистемі все ще лишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей, швидко відновити все неможливо, зазначає компанія

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Без відключень світла в Україні можна обійтися до середини жовтня, якщо не буде російських обстрілів енергетики та аномальної спеки. Проте графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.

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"Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки", – йдеться у повідомленні.

Проте з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, оскільки споживачі почнуть користуватися електроопаленням та більше вмикатимуть світло, бо взимку темнішає раніше, зазначили в ДТЕК.

Відповідно, тоді державне "Укренерго" буде вимушено знову вводити обмеження на споживання – і графіки можуть повернутися, пояснює холдинг.

Ситуація в енергосистемі все ще лишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей під час російських атак, швидко відновити все неможливо – тому графіки відключень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону, анонсує ДТЕК.

"Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценарій", – підсумовує компанія.

Скасування графіків відключень електрики почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня, через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу – вони тривали з 17:00 до 22:00. У наступні дні обмежень знову не було.

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