У неділю, 11 серпня, не буде графіків відключення світла

Укренерго закликає людей за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю 11 серпня не будуть застосовуватися обмеження електрики, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсовано, що на неділю не будуть застосовуватися графіки відключення світла.

Укренерго закликає людей за можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Це найкращий час для роботи сонячних станцій, пояснювали у компанії.

Про зміну ситуації обіцяють повідомити додатково.

Скасування графіків відключень електрики почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів поспіль. 8 серпня, через російські атаки та підвищення температури Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу - вони тривали з 17:00 до 22:00. У наступні дні обмежень знову не було.

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