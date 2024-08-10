В воскресенье, 11 августа, не будет графиков отключения света

Укрэнерго призывает людей по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 11 августа, не будут применяться ограничения электричества, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсировано, что в воскресенье не будут применяться графики отключения света.

Укрэнерго призывает людей по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это лучшее время для работы солнечных станций, объясняли в компании.

Об изменении ситуации обещают сообщить дополнительно.

Отмена графиков отключений электричества началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней подряд. 8 августа, из-за российских атак и повышения температуры Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продолжались с 17:00 до 22:00. В последующие дни ограничений снова не было.

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