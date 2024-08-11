Без отключений света можно обойтись до середины октября при двух условиях – ДТЭК

Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей, быстро восстановить все невозможно, акцентирует компания

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Без отключений света в Украине можно обойтись до середины октября, если не будет российских обстрелов энергетики и аномальной жары. Однако графики ограничений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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"Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары", – говорится в сообщении.

Однако с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, поскольку потребители начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше, отметили в ДТЭК.

Соответственно, тогда государственное "Укрэнерго" будет вынуждено снова вводить ограничения на потребление – и графики могут вернуться, объясняет холдинг.

Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей во время российских атак, быстро восстановить все невозможно – поэтому графики отключений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона, анонсирует ДТЭК.

"Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям", – заключает компания.

Отмена графиков отключений электричества началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней подряд. 8 августа из-за российских атак и повышения температуры Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продолжались с 17:00 до 22:00. В последующие дни ограничений снова не было.

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