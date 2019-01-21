Отключить SWIFT уже не поможет: РФ рубит связи с миром - Горбулин

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Потенциальную полномасштабную войну России против Украины вряд ли можно назвать "неизбежным сценарием". К такому выводу пришел эксперт по госбезопасности, бывший директор института стратегических исследований Владимир Горбулин, пишет ZN.UA.

По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин "не может не понимать", чем ему грозит такая война, хотя "не стоит недооценивать российские вооруженные силы", которые масштабно перевооружаются и постоянно воюют.

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"Если он увидит возможность обострить, он постарается ею воспользоваться, но ускорять подобный процесс вряд ли станет. Нынешняя задача президента РФ — демонстрация миру, что он готов к любому развитию событий, что, если понадобится, он пойдет до конца", - считает Горбулин.

При этом эксперт полагает: в то время как Кремль уже не боится даже самых жестоких санкций вроде отключения РФ от банковской системы SWIFT, Запад в целом не готов к большой войне в Европе.

"Их экономика в целом адаптировалась к санкционному режиму, фактическая милитаризация экономики (при сохранении Западом путей обхода им же введенных санкций) делает этот режим малоэффективным. Запад так долго приберегал санкционные козыри на черный день, что сейчас, даже в случае их использования, они не возымеют должного действия", - пояснил он.

Горбулин считает, что РФ "закрывается", отрезая некритичные для жизнедеятельности связи с миром. "И это тоже следует считать признаком возможной подготовки к войне", - подчеркнул эксперт.

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