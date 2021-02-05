Открыто дело о влиянии бизнесмена Павлюка на нардепов из Слуги народа – Bihus.Info
05.02.2021, 12:44
Илья Павлюк (Скриншот видео Bihus.info)
Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о возможном вмешательстве бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность нардепов. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на ответ ОГП.
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В ответе на заявление юристов Bihus.Info прокурор А. Сорока сообщает, что производство открыто по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.
- В декабре 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали материал о возможном влиянии Павлюка на нардепов из Слуги народа. В нем утверждалось, что депутаты посещали офис Павлюка перед важными голосованиями.
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