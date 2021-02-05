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Открыто дело о влиянии бизнесмена Павлюка на нардепов из Слуги народа – Bihus.Info

05.02.2021, 12:44
Открыто дело о влиянии бизнесмена Павлюка на нардепов из Слуги народа – Bihus.Info - Фото
Илья Павлюк (Скриншот видео Bihus.info)

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело о возможном вмешательстве бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность нардепов. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на ответ ОГП.

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В ответе на заявление юристов Bihus.Info прокурор А. Сорока сообщает, что производство открыто по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

Читайте также: "Я – главный, я от президента". Как Илья Павлюк стал влиятельным политиком. Ненадолго

Денис Юдин
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Слуга народа bihus.info Илья Павлюк Офис генпрокурора

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