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Отношения с Россией во время войны: премьер-министр Эстонии сформулировала четыре тезиса

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 15:55
Отношения с Россией во время войны: премьер-министр Эстонии сформулировала четыре тезиса - Фото
Кая Каллас на совещании военного комитета НАТО в Таллинне (Фото - Twitter Kaja Kallas)

На совещании военного руководства НАТО в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала развязанную Россией войну в Европе "самым серьезным вызовом безопасности для нынешнего поколения" и сформулировала четыре тезиса по выстраиванию отношений с Россией.

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Каллас считает, что главная цель Кремля - реализация имперской идеи через запугивание. Поэтому Россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой и ведет энергетическую войну, сказала она.

Каллас подчеркнула, что Кремль говорит о переговорах, потому что надеется получить на них то, чего не смог добиться. "Именно поэтому нельзя уступать России даже на дюйм", – сказала премьер-министр.

Она заявила, что во время войны миру придется адаптироваться к новой ситуации. В области отношений с Россией это означает придерживаться четырех принципов.

Во-первых, это безусловная поддержка Украины. Эта поддержка ускоряет победу Украины над Россией, а значит, приближает мир. Поэтому Европе нужно ускорить и увеличить предоставление военной помощи. 

Во-вторых, Россия должна быть "привлечена к ответственности за военную агрессию, преступление агрессии и военные преступления". 

В-третьих, цена агрессии для Росси должна стать неподъемной, для этого необходимо ужесточать санкции и обеспечить ее международную изоляцию.

В-четвертых, НАТО жизненно необходима полностью надежная оборона. На саммите в Мадриде было решено существенно усилить системы обороны и сдерживания на восточном фланге, и прогресс на этом направлении должен быть ясен уже к следующему саммиту, сказала Каллас.

  • 4 сентября Каллас призвала свободный мир продолжить изоляцию России до тех пор, пока Украина не выбьет ее войска со своих земель. 
  • 7 сентября премьер-министры стран Балтии заявили, что замораживание конфликта в Украине будет означать, что Россия победила, поэтому война должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины. 

     

Сергій Бережний
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