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Премьеры Балтии против замораживания войны: Путин воспримет это как победу и пойдет дальше

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 10:30
Премьеры Балтии против замораживания войны: Путин воспримет это как победу и пойдет дальше - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Замораживание конфликта в Украине будет означать, что Россия победила, поэтому война должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины, заявили премьер-министры стран Балтии в интервью Die Welt.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что заявления отдельных немецких политиков, таких как глава Саксонии Михаэль Кречмер, о необходимости переговоров с Россией несут угрозу для стран Балтии.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Но это сработает только в том случае, если Путин проиграет. Если он получит хотя бы часть того, что хочет, он воспримет это как победу и продолжит", — сказал Кариньш.

Премьер Эстонии Кая Каллас считает так же.

"Было ошибкой не наказать Россию за ее агрессию в Грузии и Украине. Больше мы не должны быть мягкими. Единственный выход – оттеснить Россию к ее границам. Чтобы Путин ничего не потерял, но и ничего не получил. Все остальное будет означать для него, что агрессия окупилась. Это было бы приглашением, и ни одно государство больше не смогло бы чувствовать себя в безопасности", — заявила она.

Андрій Водяний
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война Кая Каллас Кришьянис Кариньш
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