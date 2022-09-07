Премьеры Балтии против замораживания войны: Путин воспримет это как победу и пойдет дальше

Замораживание конфликта в Украине будет означать, что Россия победила, поэтому война должна завершиться восстановлением территориальной целостности Украины, заявили премьер-министры стран Балтии в интервью Die Welt.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что заявления отдельных немецких политиков, таких как глава Саксонии Михаэль Кречмер, о необходимости переговоров с Россией несут угрозу для стран Балтии.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Но это сработает только в том случае, если Путин проиграет. Если он получит хотя бы часть того, что хочет, он воспримет это как победу и продолжит", — сказал Кариньш.

Премьер Эстонии Кая Каллас считает так же.

"Было ошибкой не наказать Россию за ее агрессию в Грузии и Украине. Больше мы не должны быть мягкими. Единственный выход – оттеснить Россию к ее границам. Чтобы Путин ничего не потерял, но и ничего не получил. Все остальное будет означать для него, что агрессия окупилась. Это было бы приглашением, и ни одно государство больше не смогло бы чувствовать себя в безопасности", — заявила она.

По данным соцопросов, абсолютное большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок России.

Президент Владимир Зеленский говорил, что мир в обмен на территории Украины недопустим. "Мы потеряем все, если проигрываем России в этой войне", – заявил он.

Андрій Водяний

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