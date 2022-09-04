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Каллас о надеждах Путина на уступки от Запада: Мир должен изолировать РФ до конца войны

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 17:00
Каллас о надеждах Путина на уступки от Запада: Мир должен изолировать РФ до конца войны - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала свободный мир продолжить изоляцию России до тех пор, пока Украина не выбьет ее войска со своим земель. Об этом она сказала на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине, передает ERR.

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"Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – заявила Каллас.

В Берлине она встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните. Участники встречи отметили, что российский диктатор Владимир Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и якобы будет готов пойти на уступки РФ.

"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", – сказала Каллас.

Премьер Эстонии считает, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

  • С 18 августа Эстония перестала впускать в страну граждан России, которым выдала ранее визы. 
  • Также в середине августа Эстония решила передать Украине больше оружия и присоединиться к учениям ВСУ в Британии.

Читайте также: Пять стран ЕС планируют ввести запрет на въезд российским туристам – FT

Оксана Житнюк
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санкции война туризм эстония изоляция Кая Каллас
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