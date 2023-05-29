"Относительно сроков есть ответы". Зеленский рассказал об очередном заседании Ставки

Президент Владимир Зеленский 29 мая провел Ставку верховного главнокомандующего и сообщил, что во время заседания были получены ответы "по срокам". Об этом говорится в сообщении президента в соцсетях.

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"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – сообщил Зеленский.

Он рассказал, что первым вопросом на Ставке рассматривалась общая оперативная ситуация на фронте и ситуация на отдельных направлениях.

"Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский", – написал президент.

Второй вопрос, который был поднят во время заседания – комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики.

Об этом докладывали представители Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

"Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", – сообщил президент.

Он добавил, что по всем пунктам приняты соответствующие решения.

Ранее сегодня сообщалось, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский на Лиманском направлении встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и сообщил, что "вскоре произойдут активные наступательные действия".

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