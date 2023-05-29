"Щодо термінів є відповіді". Зеленський розповів про чергове засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський 29 травня провів Ставку верховного головнокомандувача та повідомив, що під час засідання були отримані відповіді "щодо термінів". Про це йдеться у повідомленні президента у соцмережах.

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"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді", – повідомив Зеленський.

Він розповів, що першим питанням на Ставці розглядали загальну оперативну ситуацію на фронті та ситуацію на окремих напрямках.

"Доповідали Залужний, Сирський, Тарнавський", – написав президент.

Друге питання, яке було порушено під час засідання, – комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики.

Про це доповідали представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому.

"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків", – повідомив президент.

Він додав, що за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.

Раніше сьогодні повідомлялося, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і повідомив, що "невдовзі відбудуться активні наступальні дії".

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