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"Щодо термінів є відповіді". Зеленський розповів про чергове засідання Ставки

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29.05.2023, 19:32
Володимир Зеленський (фото – ОП)

Президент Володимир Зеленський 29 травня провів Ставку верховного головнокомандувача та повідомив, що під час засідання були отримані відповіді "щодо термінів". Про це йдеться у повідомленні президента у соцмережах.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді", – повідомив Зеленський.

Він розповів, що першим питанням на Ставці розглядали загальну оперативну ситуацію на фронті та ситуацію на окремих напрямках.

"Доповідали Залужний, Сирський, Тарнавський", – написав президент.

Друге питання, яке було порушено під час засідання, – комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики.

Про це доповідали представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому. 

"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків", – повідомив президент.

Він додав, що за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.

  • Раніше сьогодні повідомлялося, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і повідомив, що "невдовзі відбудуться активні наступальні дії".

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Наталія Медведєва
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