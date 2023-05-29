"Щодо термінів є відповіді". Зеленський розповів про чергове засідання Ставки
Президент Володимир Зеленський 29 травня провів Ставку верховного головнокомандувача та повідомив, що під час засідання були отримані відповіді "щодо термінів". Про це йдеться у повідомленні президента у соцмережах.
"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді", – повідомив Зеленський.
Він розповів, що першим питанням на Ставці розглядали загальну оперативну ситуацію на фронті та ситуацію на окремих напрямках.
"Доповідали Залужний, Сирський, Тарнавський", – написав президент.
Друге питання, яке було порушено під час засідання, – комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики.
Про це доповідали представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому.
"Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданих збитків", – повідомив президент.
Він додав, що за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і повідомив, що "невдовзі відбудуться активні наступальні дії".
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