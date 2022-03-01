Отозваны послы Украины в Кыргызстане и Грузии – Зеленский

Украина немедленно отзывает послов Украины в Кыргызстане и Грузии, заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые предали свое слово и международное право", – сказал президент.

"Немедленно отзываем посла из Кыргызстана для консультаций. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзовем посла из Грузии. За преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию в отношении санкций".

Отзыв послов "для консультаций" – общепринятый способ выразить резкое несогласие с политикой государства, в котором посол работает, первый шаг к разрыву дипломатических отношений.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.