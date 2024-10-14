Отправитель писем о минировании просит считать "виновными" журналисток Радио Свобода

"Схемы" выяснили, что лицо с такими данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт РФ

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В письме о минировании, которое 14 октября разослали сотням организаций по всей Украине, упоминаются журналистки Радио Свобода, на них отправители "возлагают вину" в якобы готовящихся подрывах. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Недавно на платформах вышло расследование авторства Ирины Сысак, Валерии Егошиной и Юлии Химерик о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев (в том числе несовершеннолетних) за деньги для поджогов автомобилей украинских военных, в том числе работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Письмо о минировании, в котором упоминают авторов расследования, подписало лицо, назвавшее себя представителем "террористической группы", по названию одноименного Telegram-канала антиукраинского толка. В нем распространяются призывы поджигать авто украинских военных и преследовать военнослужащих ТЦК. Радио Свобода не называет его имя и название "группы" по соображениям безопасности.

В то же время, проект "Схемы" выяснил, что лицо с такими учредительными данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет российский паспорт.

Также журналисты узнали, что в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за "массовые минирования", активно распространяют сообщения с призывами поджигать авто украинских военных и демонстрируют результаты поджогов. За эту работу предлагают от $100. Также там призывают преследовать военных ТЦК, за что обещают заплатить от $1000.

В Telegram-канале этой "группы", созданной в конце августа 2024 года, в частности, активно рекламируют и другие паблики, выступающие против "раздачи" повесток в Украине.

Также, как обнаружили журналисты, в начале октября представители этой же "группы" разослали сообщения в ряд госорганов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" топ-чиновников органов безопасности и публичных лиц.

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили "Схемам", что случай с массовой рассылкой сообщений о фейковых минированиях следует рассматривать через призму ИПСО (психологическая операция), направленной на распространение панических настроений среди украинцев.

На инцидент отреагировал президент Радио Свобода Стивен Капус.

"Мы не можем объяснить мотивацию этих возмутительных угроз. Мы не подвергаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно. Мы также готовы всячески сотрудничать с органами власти в их расследованиях", – заявил он.

Днем 14 октября в Украине массово поступают сообщения о минировании различных учреждений.

LIGA.net также получила уведомление о минировании своего офиса в Киеве. Проверка установила, что "все чисто" сотрудникам разрешили вернуться к работе.