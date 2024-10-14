МИД ужесточил меры безопасности в ряде дипучреждений на фоне сообщений о минировании
Министерство иностранных дел ужесточило меры безопасности в ряде иностранных дипломатических учреждений на фоне анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий – это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипучреждениях.
В ведомстве отметили, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок.
В единичных случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, его возобновили сразу после завершения проверок.
Массированная волна анонимных сообщений о минировании не отразилась на деятельности дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении.
МИД находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и целей волны анонимных угроз и ее организаторов.
В этот же день на почту LIGA.net поступило письмо, в котором утверждается, что здание посольства Соединенных Штатов в Украине заминировано.
- Днем 14 октября в Украине массово поступают сообщения о минировании различных учреждений.
- LIGA.net также получила уведомление о минировании своего офиса в Киеве. Проверка установила, что "все чисто" сотрудникам разрешили вернуться к работе.