МИД ужесточил меры безопасности в ряде дипучреждений на фоне сообщений о минировании

14 октября более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий

Иллюстративное фото: Национальная полиция

Министерство иностранных дел ужесточило меры безопасности в ряде иностранных дипломатических учреждений на фоне анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий – это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипучреждениях.

В ведомстве отметили, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок.

В единичных случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, его возобновили сразу после завершения проверок.

Массированная волна анонимных сообщений о минировании не отразилась на деятельности дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, говорится в сообщении.

МИД находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и целей волны анонимных угроз и ее организаторов.

В этот же день на почту LIGA.net поступило письмо, в котором утверждается, что здание посольства Соединенных Штатов в Украине заминировано.