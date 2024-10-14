МЗС посилило заходи безпеки в низці дипустанов на тлі повідомлень про замінування

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Міністерство закордонних справ посилило заходи безпеки в низці закордонних дипломатичних установ на тлі анонімних повідомлень про замінування. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипустанов України отримали анонімні листи про замінування будівель – ця кількість далі зростає. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипустановах.

У відомстві зазначили, що дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, перевірок.

У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок.

Масована хвиля анонімних повідомлень про замінування не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. Робота триває у штатному режимі, йдеться у повідомленні.

МЗС перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети хвилі анонімних погроз та її організаторів.

Цього самого дня на пошту LIGA.net надійшов лист, в якому стверджується, що будівля посольства Сполучених Штатів в Україні замінована.