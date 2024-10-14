По всій країні – "мінування". Торкнулося й офісу LIGA.net

У Нацполіції не виключають, що це російська ІПСО, та закликали громадян бути уважними й сприяти поліції у виконанні нею службових обов'язків

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По Україні масово надходять повідомлення про замінування різноманітних установ. LIGA.net також отримала повідомлення про мінування свого офісу в Києві.

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ОНОВЛЕНО. Перевірка у LIGA.net встановила, що "все чисто", співробітникам дозволили повернутися до роботи.

Наразі відомо про повідомлення про мінування у Києві, Сумах, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Житомирі, Рівному, Ужгороді.

У коментарі LIGA.net речниця Національної поліції Олена Бережна повідомила, що відомство проводить перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Чиновниця повідомила, що по областях на електронні адреси різних установ надходять анонімні листи про замінування їхніх будівель — зокрема це торкнулося органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Нацполіція вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події", – зауважила Бережна.

Вона не виключила, що у такий спосіб росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в областях, а отже, застосовують для цього інформаційно-психологічні спецоперації.

Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об'єкт — і на місці працюють профільні служби, акцентувала речниця.

Загалом у Нацполі закликали громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні нею службових обов'язків. Про результати перевірок обіцяють повідомити додатково.

Сайт УНІАН повідомив про мінування у столиці Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Також місцеві ресурси повідомляють, що хвиля повідомлень торкнулася і закладів освіти, зокрема Київського національного університету культури й мистецтв.

Тим часом у Сумській поліції заявили, що після 12:00 до 10 державних установ обласного центру надійшли повідомлення про мінування будівель, передає Суспільне.

Місцеві ЗМІ Львова заявляють, що надійшло повідомлення про замінування школи №10 та фахового коледжу "Львівської політехніки".