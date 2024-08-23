Низка судів в регіонах України отримала повідомлення про замінування
У п’ятницю, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Про це повідомила Судова влада України.
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У зв’язку з цим проводиться масова евакуація людей з приміщень. На місцях працюють правоохоронці. Повідомлення про замінування отримали:
→ Житомирський апеляційний суд;
→ Господарський суд Івано-Франківської області;
→ Баштанський районний суд Миколаївської області;
→ Білопільський районний суд Сумської області;
→ Менський районний суд Чернігівської області;
→ Сокирянський районний суд Чернівецької області;
→ Чернівецький районний суд Вінницької області;
→ Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
→ Нововодолазький районний суд Харківської області;
→ Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
→ Великомихайлівський районний суд Одеської області;
→ Господарський суд Одеської області;
→ Київський апеляційний суд;
→ Братський районний суд Миколаївської області;
→ Дергачівський районний суд Харківської області.
Про відновлення роботи судові установи оголосять додатково, йдеться у повідомленні.
- 13 серпня Нацполіція повідомила, що у Львові судитимуть неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів.
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