Низка судів в регіонах України отримала повідомлення про замінування

Поліція (Ілюстративне фото: Нацполіція)

У п’ятницю, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Про це повідомила Судова влада України.

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У зв’язку з цим проводиться масова евакуація людей з приміщень. На місцях працюють правоохоронці. Повідомлення про замінування отримали:

→ Житомирський апеляційний суд;

→ Господарський суд Івано-Франківської області;

→ Баштанський районний суд Миколаївської області;

→ Білопільський районний суд Сумської області;

→ Менський районний суд Чернігівської області;

→ Сокирянський районний суд Чернівецької області;

→ Чернівецький районний суд Вінницької області;

→ Городенківський районний суд Івано-Франківської області;

→ Нововодолазький районний суд Харківської області;

→ Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;

→ Великомихайлівський районний суд Одеської області;

→ Господарський суд Одеської області;

→ Київський апеляційний суд;

→ Братський районний суд Миколаївської області;

→ Дергачівський районний суд Харківської області.

Про відновлення роботи судові установи оголосять додатково, йдеться у повідомленні.

13 серпня Нацполіція повідомила, що у Львові судитимуть неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів.

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