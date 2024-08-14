СБУ: У Херсоні затримали посадовицю суду, яка працювала на окупантів
Правоохоронці затримали посадовицю Херсонського суду, яка, за версією слідства, під час окупації міста працювала на росіян. Про це повідомила Служба безпеки України.
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За даними спецслужби, на початку повномасштабної війни 39-річна жінка працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи. Під час окупації Херсона вона підтримала росіян, які згодом призначили її до окупаційної адміністрації.
Там жінка стала "інспекторкою" захопленого управління виконання покарань у Херсонській області, де їй надали звання "лейтенантки внутрішньої служби РФ".
За даними слідства, вона вела облік ув’язнених та їх розподіл камерами у російській тюрмі, яку окупанти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні. Після звільнення Херсона зловмисниця спочатку "залягла на дно" і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду. Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови вона навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором.
Жінці повідомили про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Її вже відсторонено від посади. Підозрюваній загрожує до 15 років тюрми.
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