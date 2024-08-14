Охоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила мережу, яка могла збирати дані про посадовців для РФ

У Росії планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців

Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російської Федеральної служби безпеки, до якої могли входити ексохоронці президента-втікача Віктора Януковича та чинний військовослужбовець Національної гвардії. Про це написала пресслужба спецслужбовців.

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Спецслужбовці розповіли: ця мережа, за їхніми даними, збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців і громадських діячів, які цікавили Росію.

За даними СБУ, у Росії планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців.

За даними спецслужбовців, до складу осередку входило двоє колишніх охоронців Януковича та чинний військовослужбовець Нацгвардії. Головним агентом у СБУ назвали 48-річного Дмитра Іванцова – колишнього керівника підрозділу УДО, який супроводжував президента-втікача під час його "евакуації" до Росії.

За матеріалами справи, він був завербований співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій першої служби ФСБ РФ Ігорем Єгоровим ще до 2012 року.

Вже після окупації Криму, розповіли правоохоронці, Іванцов зрадив присягу, взяв громадянство Росії та перейшов на службу до Федеральної служби охорони РФ. Досудовим розслідуванням встановлено, що він продовжив активно працювати на ФСБ.

Спецслужбовці зазначили, що до цього він начебто залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився у Криму і працює в Севастополі.

Також до складу групи входив 46-річний киянин, чинний військовослужбовець Нацгвардії, який раніше був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України, зазначили в СБУ.

Він, за даними слідства, використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем. У разі отримання цих даних він планував передати їх Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв'язку.

Окрім цього, СБУ встановила, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента.

Його затримали спецслужбовці СБУ та повідомили про підозру за статтею про державну зраду – загрожує до 15 років за ґратами.

Злочинні дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму СБУ кваліфікувала за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

1 серпня стало відомо, що СБУ затримала священника УПЦ МП і працівника Укрзалізниці. Правоохоронці стверджують, що священник був агентом російського Головного управління розвідки та готував удари по ешелонах Збройних Сил України й об'єктах Укрзалізниці у Харківській області.

5 серпня СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу російської Федеральної служби безпеки, яка діяла у шістьох областях України, зокрема поблизу Покровська та Часового Яру. Дев'ятьох підозрюваних звинувачують у державній зраді – їм загрожує довічне ув'язнення.

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