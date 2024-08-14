Нацполіція назвала області, в яких найбільше випадків підпалу авто військових

Підпал авто (Ілюстративне фото: Національна поліція)

Станом на 18 липня 2024 року зафіксовано 74 випадки підпалу автівок військовослужбовців, найбільше – в Одеській та Харківській областях. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у відповідь на запит LIGA.net.

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За інформацією правоохоронців, в Одеській області зафіксовано 22 випадки підпалів авто військових, у Харківській – 13 випадків, у Києві – вісім та у Полтавській і Дніпропетровській областях – по шість. Водночас від початку року і станом на 18 липня поліціянти зафіксували 74 випадки підпалу авто військовослужбовців.

"За результатами проведення слідчих дій за підозрою у вчиненні підпалів затримано 12 осіб", – йдеться у повідомленні.

На запитання щодо судових вироків по цих справах у Нацполіції відповіли, що ця інформація не обліковується.

LIGA.net також звернулась із відповідним запитом до Офісу генерального прокурора.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

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